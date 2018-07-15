Болельщики выбежали на поле во втором тайме финального матча ЧМ2018

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Финальный матч ЧМ-2018 Франция-Хорватия был приостановлен из-за того, что три болельщика выбежали на поле.

Одного из них вынесли за пределы поля за ноги и за руки. Это произошло примерно на 50-й минуте матча. В настоящее время игра возобновилась.

Между тем, агентство Associated Press сообщает, что Pussi Riot взяли на себя ответственность за произошедшее на финальном матче.

Interfax.ru ведет текстовый онлайн финальной встречи, счет 3:1 в пользу Франции.