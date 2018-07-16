Режим ЧС объявлен в Волгограде из-за ливней

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Волгограде в связи с обильными ливневыми осадками, сообщила мэрия в понедельник. Такое решение принято из-за штормового предупреждения и прогнозируемых осадков.

Городские службы устраняют последствия ливня с грозой и градом. На момент написания текста выполнена большая часть работ, но на некоторых участках все еще откачивают воду и расчищают проезд для транспорта. Глава администрации Волгограда Виталий Лихачев поставил задачу работать непрерывно до полного устранения последствий ливня.

Ливневая канализация города отвела часть воды, но оставшиеся потоки смыли со склонов и откосов часть грунта. Из-за этого на городских магистралях и трамвайных путях образовались грунтовые наносы. В ночь на воскресенье коммунальная техника расчищает наносы рядом со стадионом "Волгоград Арена".

По данным Волгоградского центра по гидрометеорологии, за время дождя, который прошел в воскресенье днем в Волгограде, выпало 70 миллиметров осадков, что является почти двухмесячной нормой для города. Центр циклона образовался прямо над Волгоградом, дожди прошли по всей области. В отдельных районах дождь сопровождался градом.