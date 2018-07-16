В Екатеринбурге возбудили дело после отравления детей в школьных столовых

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Следственные органы в Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями руководством школьно-базовой столовой "Золушка" при закупке продуктов питания. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области в понедельник.

"По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.

Руководство предприятия с 2016 по 2017 годы закупило по завышенной стоимости товары и продукты питания на общую сумму более 115 млн рублей.

По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, в ряде случаев стоимость продукции завышалась до 290%.

Так, при поставке сливочного масла стоимость была завышена более чем на 3 млн рублей, при заключении договоров стоимость замороженного куриного филе завышена на сумму более 4,2 млн рублей, охлажденного - на 165,6 тыс. рублей.

Также было установлено, что "Золушка" закупала продукцию у трех предприятий, которые внесены в реестр Роспотребнадзора как производители фальсифицированной продукции.

Кроме того, приемка продуктов производилась без сопроводительных документов, в платежных поручениях не было ссылок на договоры поставки, партии товара. В ряде случаев оплаченные услуги не были предоставлены.

Продукцию предприятие поставляло в муниципальные образовательные учреждения.

Ранее сообщалось, что в феврале и апреле прокуратура в Екатеринбурге проводила проверку по факту недомогания учащихся школ №140 и №85, где ЕМУП "Золушка" занималось организацией питания в школьных столовых.