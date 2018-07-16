В России

В Госдуме предложили искать пропавших детей по геолокации их гаджетов

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект о возможности поиска пропавших детей с использованием геолокации их телефона, сообщила автор законопроекта - вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Законопроект направлен на создание дополнительных условий для оперативного поиска без вести пропавших детей путем определения их возможного местонахождения по геолокации, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

"Документом предлагается упростить и ускорить процедуру поиска пропавшего ребенка и сделать возможным использование геолокационных данных по соответствующему заявлению родителей или опекунов и на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность", - говорится в сообщении.

Если сим-карта устройства зарегистрирована на другого человека, то потребуется также его письменное согласие. При этом обязательным является уведомление суда в течение 24 часов, а в случае необходимости их продолжения предусмотрена необходимость получения судебного решения, говорится в сообщении.

"В поиске пропавших детей имеют значение часы и минуты, которые влияют на саму возможность спасения жизни и недопущения необратимых последствий и в ситуациях, когда ребенок незаконно удерживается, и в ситуациях, когда ребенок заблудился, попал в опасную жизненную ситуацию, поэтому принятие экстренных мер в оперативном порядке позволит кардинально повлиять на перспективу спасения ребенка и оказания ему своевременной помощи", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

"Современные технологические решения должны позволять правоохранителям действовать более оперативно. По сути, поиск ребенка с использованием данных геолокации является малозатратным, но высокоэффективным. Предлагаемые нами меры дадут серьезный и реальный шанс на спасение ребенка. Данные геолокации, полученные в кратчайшие сроки, бесценны, потому что главное, на что направлены усилия оперативников - это установление местонахождения пропавшего ребенка в первые часы", - пояснила Яровая.

Законопроект поддержан Минкомсвязью России, МВД, Генпрокуратурой, Следственным комитетом, Минюстом, Роскомнадзором, фракцией "Единая Россия", а также членами Экспертного совета при зампреде Госдумы по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для ихжизни и развития, говорится в сообщении.

По данным статистики, в 2017 году в России разыскивалось около 8 тыс. несовершеннолетних, из которых около 40% - малолетние дети, а в первом квартале 2018 года - около 2500 детей, из которых 805 малолетних, сообщила Яровая. В среднем по факту пропажи ребенка ежегодно возбуждается 10% уголовных дел из всего количества розыскных дел, отметила она.

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