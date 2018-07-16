Более 40 "зеленых щитов" создали вокруг российских городов

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Создание "зеленых щитов" в России сдерживает негативные последствия развития городов с точки зрения качества жизни людей, заявил замминистра природных ресурсов и экологии РФ, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик в рамках Национального лесного форума.

"Проект создания "зеленых щитов" вокруг городов очень важен. Каждая территория может заявиться на создание вокруг своего города такой зеленой зоны. Это практика набирает обороты. По последним данным, уже создано 46 лесопарковых зон в нашей стране. Так называемый "зеленый щит" сдерживает развитие городов с негативными последствиями с точки зрения качества жизни людей", - сказал Валентик журналистам в понедельник.

По его словам, "зеленый щит" не останавливает экономическое развитие территории, а устанавливает ограничения по размещению переработки отходов рядом с городом.

15-16 июля в Алтайском крае проходит Национальный лесной форум, на котором собрались около 230 экспертов лесной отрасли со всей Сибири. Обсуждение проходит на нескольких тематических площадках: "Охрана и защита лесов", "Лесной комплекс России", "Охота и охотничья инфраструктура" и других.