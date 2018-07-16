Минфин обязали компенсировать аэропортам расходы на полеты бортов силовых структур

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ признал противоречащей закону существующую практику возмещения аэропортам расходов по обеспечению полетов Минобороны и силовых структур. Постановление КС опубликовано на сайте суда в понедельник. Решение основано на ранее вынесенных правовых позициях.

С жалобой в КС обратились ПАО "Аэропорт Кольцово" (Екатеринбург) и АО "Международный аэропорт Нижний Новгород", которые не смогли через суды взыскать с Минфина убытки за 2014 год за услуги по аэропортовому и наземному обеспечению "полетов воздушных судов пользователей воздушного транспорта", освобожденных от платы за эти услуги. Речь идет о полетах бортов Минобороны, ФСБ, МЧС и других силовых ведомств.

В соответствии с законом, аэропорты имеют право на возмещение таких расходов, порядок возмещения устанавливается правительством РФ. Однако, как отметили заявители, этот порядок предусматривает распределение субсидий "в пределах лимитов бюджетных обязательств и на основании принципа очередности". В результате одни аэропорты получают полную компенсацию, а другие не получают ничего.

По мнению заявителей, перекладывая несение публичных расходов на аэропорты, государство уклоняется от исполнения взятых на себя обязательств.

В своем решении КС подчеркнул, что преследуемая государством цель по обеспечению безопасности не должна приводить к неправомерному ограничению свободы предпринимательской деятельности. Коммерческим организациям в любом случае должны быть возмещены понесенные ими расходы.

Суд констатировал пробелы в правовом регулировании данного вопроса, признал неконституционными оспариваемые нормы и предписал парламенту и правительству РФ поправить правовое регулирование, а решения по делам заявителей пересмотреть.