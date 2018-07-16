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В России Дело "Седьмой студии"

Главбух "Седьмой студии" Масляева останется под домашним арестом до октября

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд до 19 октября оставил под домашним арестом бывшего главного бухгалтера автономной некоммерческий организации (АНО) "Седьмая студия" Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о продлении срока домашнего ареста в отношении Масляевой", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда в понедельник.

Масляевой, а также другим фигурантам дела "Седьмой студии", в том числе худруку "Гоголь-центра", режиссеру Кириллу Серебренникову, инкриминируется хищение 133 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

Масляева - единственная из обвиняемых, признавшая вину, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и дала показания на бывших коллег, ее дело было выделено в отдельное производство.

Расследование дела в настоящее время завершено - фигуранты и их защитники знакомятся с материалами расследования.

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Теги: Седьмая студия
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