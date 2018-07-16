Экс-кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин развелся

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Мировой суд Бабушкинского района Москвы в понедельник удовлетворил заявление о расторжении брака между главой ЗАО "Совхоз имени Ленина", экс-кандидатом в президенты РФ от КПРФ Павлом Грудининым и его супругой Ириной.

"Брак расторгнут. Имущественных требований по делу не заявлялось", - сообщили "Интерфаксу" в суде. По словам собеседника агентства, заседание проходило в закрытом режиме, так как на нем разглашались данные о частной жизни сторон.

Павел и Ирина Грудинины поженились в начале 80-х. У них двое взрослых детей.

Грудинин обратился в суд с иском о разводе в мае этого года.