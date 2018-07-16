Источник увидел перспективы в сотрудничестве РФ и Индии по истребителю пятого поколения

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - У российско-индийского проекта по созданию истребителя пятого поколения - Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA) - есть перспективы, сообщил в понедельник "Интерфаксу" информированный российский источник.

"Разработка тяжелого истребителя пятого поколения, несомненно, представляет интерес для Индии, а российский Су-57 - новейший и наиболее технологичный из всех существующих проектов", - сказал он.

Некоторые СМИ, ссылаясь на Минобороны Индии, на днях сообщили, что Индия в настоящий момент не будет принимать участия в проекте FGFA, но может присоединиться к нему на более поздней стадии.

FGFA разрабатывается на базе российского перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации - Су-57. С российской стороны в разработке участвует компания "Сухой".

В апреле появились сообщения о том, что Индия выходит из совместного с Россией проекта создания истребителя пятого поколения. СМИ сообщали, что Индия готова продолжить совместную работу над этим самолетом только в случае полной передачи Россией всех технологий.

Индия - один из ведущих покупателей российской военной продукции.

Российско-индийская программа FGFA предусматривает проектирование и разработку истребителя нового поколения, который будет обладать малозаметностью, крейсерской сверхзвуковой скоростью, высокой маневренностью, высоко интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, расширенной системой оповещения об обстановке, внутренним размещением авиационных средств поражения и централизованной системой оповещения и радиоэлектронной борьбы.

Как сообщалось, завершены все работы по контракту на эскизно-технический проект FGFA, полностью разработан облик самолета.

Контракт на создание предварительного технического проекта стоимостью $295 млн был подписан в декабре 2010 года и предусматривал завершение этой первой фазы проекта в течение 18 месяцев. Группа индийских специалистов работала в России над документацией по проекту.

По данным индийских СМИ, до того, как первоначальный план был пересмотрен, предусматривалось, что Индия уже c 2022 года начнет принимать FGFA на вооружение. Три прототипа истребителя по планам должны были поступить в Индию, соответственно, в 2014, 2017 и 2019 годах для подготовки пилотов на заводе местной корпорации Hindustan Aeronautics Limited.

По данным индийских СМИ, в 2015 году стоимость контракта на итоговое проектирование и опытно-конструкторские работы по истребителю оценивались в $11 млрд. Сообщалось, что Индия и Россия несут эти расходы поровну. Они включают в себя проектирование самолета, создание инфраструктуры на авиазаводе в Индии, строительство прототипа и проведение летных испытаний.

ВВС Индии в рамках программы модернизации своего парка намеревались получить в рамках проекта FGFA 166 одноместных и 48 двухместных истребителей.