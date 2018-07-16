Видеоблогер Мэддисон получил условный срок за шутку про Коран

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Тушинский суд Москвы приговорил видеоблогера Илью Мэддисона (Илья Давыдов) к 1,5 годам колонии условно за распространение в интернете экстремистских высказываний.

"Илья Давыдов признан виновным по ч.1 ст.282 УК РФ (Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам отношения к религии), ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно", - сообщила "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь суда Марина Свиридова.Она уточнила, что приговор был вынесен еще в мае и уже вступил в законную силу.

Кроме того, в связи с тем, что подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном, судебный процесс проходил в особом порядке.

В начале февраля прошлого года прокуратура Чеченской республики инициировала возбуждение уголовного дела из-за ролика "Шутка про Коран", выложенного Мэддисоном на Youtube в апреле 2015 года. Ролик тогда вызвал большой резонанс.

Как утверждали в прокуратуре Чечни, согласно психолингвистическому исследованию, в указанном видеоматериале имеются действия и высказывания, "направленные на унижение человека и группы лиц по признакам отношения к религии Ислам и Христианство". С учетом изложенного, прокуратурой республики были направлены материалы в Следственное управление СК РФ по ЧР.