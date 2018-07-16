Депардье попал в список должников на сайте ФССП по Мордовии

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Судебные приставы Мордовии открыли исполнительное производство в отношении знаменитого актера Жерара Депардье, однако вскоре окончили его в связи с отсутствием имущества, на которое можно наложить арест.

Согласно информации банка данных исполнительных производств, которая была размещена на сайте УФССП по Мордовии, исполнительное производство по взысканию налогов и сборов, включая пени, в отношении Жерара Депардье было возбуждено 13 июня и находилось в производстве отдела судебных приставов по Ленинскому району Саранска.

28 июня оно было окончено на основании п.4 ч.1 ст.46 ФЗ "Об исполнительном производстве". Положения данной статьи регламентируют, что "исполнительный документ, по которому взыскание не производилось или произведено частично, возвращается взыскателю, если у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными".

Данная информация находится в открытом доступе на сайте службы служебных приставов.

Информация о сумме задолженности, а также в связи с чем она образовалась, в базе исполнительных производств не указывалась.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием со стороны УФССП по Мордовии.

Французский актер Жерар Депардье покинул Францию и отказался от французского гражданства из-за планов введения налога в 75% на доход в размере более 1 млн евро в год. В январе 2013 года актер получил российское гражданство, а в феврале - постоянную регистрацию в Мордовии. Он получил прописку в квартире своего друга и коллеги, директора Госфильмофонда России Николая Бородачева.

Сообщалось также, что он был зарегистрирован в Мордовии в качестве индивидуального предпринимателя.