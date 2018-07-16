Шестилетний мальчик из Екатеринбурга потерялся в Северной Осетии

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Спасатели ищут в Алагире (Северная Осетия) потерявшегося ребенка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"Сегодня (16 июля - ИФ) около 14:00 в Единую службу спасения поступило сообщение о том, что в районе автовокзала города Алагир потерялся шестилетний мальчик, приехавший с мамой из Екатеринбурга. Предположительно, мог уйти в прилегающую лесополосу",- говорится в сообщении.

Поиски осложнены тем, что ребенок имеет особенности развития, в связи с этим не разговаривает и не может откликнуться на зов.

К поискам привлечены 10 спасателей Северо-осетинского поисково-спасательного отряда с кинологическим расчетом, 25 пожарных Алагирского пожарно-спасательного гарнизона, четыре спасателя республиканской службы спасения, 10 сотрудников МВД с кинологом и собакой, восемь представителей "Россоюзспаса".