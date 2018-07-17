Законопроект о перераспределении рекламного времени на ТВ прошел I чтение в Думе

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект о перераспределении рекламного времени на телевидении в течение суток без его увеличения.

Эта законодательная инициатива группы депутатов от "Единой России" также предлагает разрешить рекламу в детских передачах, ограничив ее товарами, которые не запрещены для детей.

Авторы законопроекта предлагают увеличить существующий лимит рекламы в час с 15% до 20%. Сейчас вещатель может ставить в течение одного часа рекламу продолжительностью совокупно не более девяти минут. Законопроект предлагает увеличить это время до 12 минут рекламы в час. При этом для того, чтобы объем рекламы в течение дня не увеличился, авторы предлагают установить ограничение - не более 15% времени вещания в течение суток может быть отдано рекламе.

"Если вещание телеканала осуществляется 24 часа в сутки, то реклама в телепрограммах и прерывание их рекламой не должно будет превышать 216 минут в сутки - такой же суточный предел рекламного времени формируется при существующем сегодня 15-процентном часовом лимите на телевизионную рекламу", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Принятие таких поправок позволит увеличить время рекламы днем или в прайм-тайм, когда у телевизора находится больше всего людей, и сократить ее ночью, когда телевидение почти никто не смотрит.

Одновременно авторы законопроекта предлагают разрешить размещать рекламу в детских и образовательных телепередачах.

В настоящее время закон о рекламе определяет, что реклама может распространяться только перед началом и после окончания передач, предназначенных для детей.

Авторы законопроекта предлагают отменить это ограничение, установив при этом запрет на рекламу товаров, не предназначенных для детей в детских и образовательных телепередачах.

По мнению авторов законопроекта, это предложение не снизит уровень защиты детей, поскольку действующее законодательство о рекламе и о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, содержит требования к распространяемой информации, которые достаточно хорошо защищают интересы несовершеннолетних, полагают парламентарии.

Кроме того, разрешение на размещение рекламы в детских передачах будет стимулировать, по их мнению, телевещателей к увеличению объема детских и образовательных передач, поскольку они смогут получать от таких передач рекламный доход, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект внесли депутаты фракции "Единая Россия" Антон Горелкин, Марина Мукабенова, Евгений Ревенко, Максим Кудрявцев.