Один из участников перестрелки в Брянске приговорен к 17 годам колонии

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Брянский областной суд во вторник признал местного жителя виновным в убийстве двух человек, его сообщники находятся в розыске, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что 8 ноября 2017 года во дворе дома №65 по улице Литейной в Брянске произошел конфликт между мужчинами. В ход пошли не только кулаки, но и огнестрельное оружие. В результате один из участников конфликта погиб в перестрелке, другой - скончался от побоев в больнице.

Ранее судимый 29-летний брянец признан виновным по пункту "а, ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц группой лиц) и приговорен к 17 годам колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу.

Уголовное дело в отношении двух сообщников подсудимого выделено в отдельное производство, они находятся в федеральном розыске.

По информации СУ СК РФ по Брянской области, конфликт возник "по мотивам личных неприязненных отношений". Пресс-служба сообщает о трех убитых - одном из числа нападавших, двух - из числа оборонявшихся.

Местные интернет-агентства сразу после конфликта писали о том, что стрельба началась "из-за передела сфер влияния и борьбы за общак", а один из участников конфликта был "подручным смотрящего за Брянской областью".