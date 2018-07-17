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Законопроект о штрафах за злоупотребления при проведении митингов прошел первое чтение

Документ обязывает организаторов предупреждать власти об отмене мероприятия минимум за один день до оговоренной даты

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении проект закона о штрафах до ста тысяч рублей за злоупотребление правом на проведение митингов.

Соответствующий проект закона внесен депутатами от фракции "Единая Россия" Александром Грибовым и Дмитрием Вяткиным.

Проектом федерального закона предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) новой статьей 20.2 "Злоупотребление правом на проведение публичного мероприятия".

Статья будет предусматривать административную ответственность в виде штрафа за подачу уведомления о проведении публичного мероприятия без цели его проведения, несоблюдение требования об уведомлении органа власти об отказе от проведения публичного мероприятия или за несоблюдение сроков подачи такого уведомления.

Для граждан размер штрафа будет составлять от пяти до 25 тысяч рублей; для должностных лиц - от десяти до 30 тысяч рублей и для юридических лиц - от 20 до ста тысяч рублей.

Соответствующие дела об административных правонарушениях будут возбуждаться должностными лицами органов внутренних дел (полиции) и рассматриваться судьями районных судов.

Одновременно был принят в первом чтении законопроект, устанавливающий обязанность организатора публичного мероприятия в случае отказа от проведения митинга уведомить об этом уполномоченный орган власти не позднее, чем за один день. В пояснительной записке авторы отмечают, что после согласования времени и места проведения мероприятия с организатором уполномоченный орган власти должен обеспечить общественный порядок и безопасность граждан, а также оказание неотложной медицинской помощи участникам при необходимости. Для этого требуется выделение средств из бюджета на доставку металлоискателей и металлодетекторов, оплату труда сотрудников органов внутренних дел, медицинских работников, дежурящих во время проведения мероприятия. В отдельных случаях может понадобиться перекрыть движение транспорта, говорится в проекте закона.

Вместе с тем, авторы инициативы отмечают, что в последнее время участились случаи, когда организовывалась подготовка к мероприятию, которое по факту так и не было проведено. "Зачастую такие случаи носят явно выраженный провокационный характер. Наиболее ярким примером таких злоупотреблений является подача одним гражданином 660 уведомлений о проведении в один выходной день в начале декабря 2017 года 660 публичных мероприятий в одном и том же месте Санкт-Петербурга (каждую минуту новое мероприятие)", - также указывается в пояснительной записке.

В ней сообщается, что "все мероприятия были согласованы, однако проведены не были, таким образом, уполномоченные органы власти в течение 11 часов были обязаны обеспечивать присутствие сотрудников органов внутренних дел и бригад "скорой помощи" в заявленном месте".

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