В России нашелся пропавший 16 лет назад гастарбайтер из Киргизии

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Без вести пропавший гражданин Киргизии Хусан Шарипов найден в России спустя 16 лет после начала поисков, он вернулся домой к семье.

"Выехавший на заработки в РФ в 2002 году уроженец города Ош Хусан Шарипов на протяжении 16 лет числился без вести пропавшим. (Он) найден на территории Самарской области", - сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе МВД Киргизии.

По словам Шарипова, он долгое время работал на стройках и в других местах, где ему не всегда выплачивали заработную плату, поэтому долго на одной работе он не задерживался. "Документы, удостоверяющие личность, он потерял. А с пустыми руками без денег не хотел возвращаться домой", - рассказал представитель МВД Киргизии.

По его словам, "доводы о том, что Шарипова держали в рабстве, не подтвердились".

Представитель МВД Киргизии отметил, что родственники Шарипова в попытках найти без вести пропавшего ранее несколько раз обращались в правоохранительные органы, а в различные государственные учреждения и даже в программу "Жди меня" Первого телеканала, однако их попытки найти родственника успехом не увенчались.

В мае 2018 года в киргизское представительство МВД в России поступил контрольный материал по обращению депутата парламента республики Натальи Никитенко. Дело находилось под личным контролем у главы МВД Киргизии Кашкара Джунушалиева.

"В ходе продолжительных поисковых и оперативно-розыскных мероприятий было установлено последнее место пребывания без вести пропавшего. По прибытию сотрудников внутренних дел двух стран в село Покровка Безенчукского района Самарской области выяснилось, что без вести пропавший гражданин Киргизии Х.Шарипов работает и временно проживает на территории области.

Посольство Киргизии в Москве в срочном порядке оформило документы Х.Шарипову. Накануне он прилетел к семье в Ош, добавили в МВД Киргизии.