Работодателей в РФ собрались обязать платить страховые взносы за мигрантов

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Минтруд и МВД России готовят закон, который заставит работодателей платить страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования за приезжих мигрантов, оформивших патент на работу.

"Мы сейчас с МВД готовим законопроект, который позволит Роструду вести базу как уже контролеру за трудовыми отношениями (...), чтобы Роструд смотрел за теми, у кого есть патенты, и кто не платит за них взносы", - сказал Топилин журналистам в Госдуме во вторник.

По его словам, мигранты - такая же часть нелегального рынка труда, как и так называемый теневой сектор. Иностранцы из ближнего зарубежья работают, например, в торговле, в сельском хозяйстве, и "там, скорее всего, многие работают нелегально".

"Когда мы научимся все это считать с Налоговой службой, с Пенсионным фондом, считать и смотреть, тогда система выстроится. Мы увидим, кто работает легально, кто нелегально. Даже при наличии патента", - сказал Топилин.

Так министр ответил на просьбу прокомментировать, как Минтруд намерен обеспечить возможность пожилым россиянам получить рабочее место с учетом большого количества наемных работников из-за рубежа.

Топилин пояснил, что иностранцы работают в России либо в рамках квоты - разрешений на работу - либо за счет оформления патента. Квота составляет лишь порядка 178 тыс. человек, и "это никак не влияет" на глобальное состояние рынка труда. Однако патенты ежегодно оформляют "до миллиона, даже больше" приезжих, и это, по словам министра, уже существенно.

Глава Минтруда подчеркнул, что, тем не менее, патент в России в настоящий момент легализует миграционный статус приезжего, но еще не делает его работу полностью легальной. В частности, за мигрантов зачастую не платятся страховые взносы, в том числе - в Пенсионный фонд.

12 июля замминистра труда и социальной политики РФ Андрей Пудов в Совете Федерации заявил, что повышение пенсионного возраста может быть увязано с изменением миграционной политики, учитывая, что на рынок труда выдут пожилые граждане России и им нужно предоставить приоритетное право при поиске работы.

"Действительно, у нас проблема нехватки рабочих мест либо дисбаланса ресурсов закрывалась чем? Как раз привлечением лиц из других стран. В данном случае мы создаем как раз впервые позитивную историю, когда нам привлечение уже в таком объеме не потребуется, и мы сможем реализовать, в том числе, (...) миграционную политику так, чтобы занятость была обеспечена для лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, преимущественно", - сказал Пудов на заседании комитета Совфеда по социальной политике.