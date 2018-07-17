Ученые спрогнозировали расширение экспансии китайских водных животных в РФ

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Международная группа ученых сделала открытие в области биогеографии и выяснила, почему китайские виды рыб и других водных животных легко вселяются в экосистемы России и европейских стран. Об этом сообщает пресс-служба Северного (Арктического) федерального университета (САФУ).

"Мы смогли уточнить границу между Палеарктическим и Ориентальным регионами. Ранее считалось, что восток Китая и Вьетнам относятся к Ориентальному региону. Однако, на самом деле, бассейны китайских рек Янцзы и Жемчужной, а также бассейн реки Красной и малые реки восточного Вьетнама относятся к Восточно-Азиатскому субрегиону Палеарктики", - цитирует пресс-служба одного из участников исследования, врио директора Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН Ивана Болотова.

По его словам, палеарктика простирается на север до бассейна Амура, Колымского нагорья, Камчатки и Чукотки.

Как отмечает пресс-служба, это открытие имеет большое значение для понимания процессов эволюции и расселения фауны Северной Азии, в том числе российского Дальнего Востока и Сибири.

"Наше открытие объясняет, почему китайские виды рыб и других водных животных так легко вселяются в экосистемы России и европейских стран. Получается, что китайская и российская фауны относятся к одному и тому же биогеографическому региону, то есть, нет каких-то жестких экологических ограничений для расселения", - подчеркнул Болотов.

По его словам, в связи с прогнозируемым потеплением климата, вполне возможна расширенная экспансия китайских видов на территорию России.

Как отмечает пресс-служба, в исследовании принимали участие специалисты из России, США, Таиланда и Мьянмы.

Изучение биогеографии Азии ведется группой ученых уже в течение восьми лет. Ранее исследователи описали два рода и несколько видов пресноводных моллюсков из Юго-Восточной Азии, а также открыли новое семейство пресноводных моллюсков-жемчужниц в Китае.