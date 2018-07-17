Рынок акций РФ во вторник снизился после бесплодного саммита США - РФ

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник снизился второй день подряд из-за распродаж инвесторов, разочарованных отсутствием конкретных соглашений по итогам саммита глав США и России. Индекс МосБиржи просел в район 2310 пунктов, при этом лидировали в снижении "префы" "Мечела" и бумаги "ФСК ЕЭС" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2310,92 пункта (-1%), индекс РТС - 1165,14 пункта (-1,3%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,4%.

Доллар подрос до 62,48 руб./$1 (+0,15 рубля).

Упали из-за отсечки на бирже дивидендов за 2017 год "префы" "Мечела" (-12,3%, до 119,1 рубля, дивиденд - 16,66 рубля на акцию), "ФСК ЕЭС" (-7,7%, до 0,1746 рубля, дивиденд - 0,0148 рубля), но выросли бумаги "КАМАЗа" (+1,7%, до 62 рублей, дивиденд - 1,06 рубля).

Подешевели бумаги "РусАла" (-2,4%), Сбербанка (-2,4% и -2,2% "префы"), "Мечела" (-2,2%), "Роснефти" (-1,9%), ПАО "Полюс" (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,4%), "Татнефти" (-1,4%), ВТБ (-1,4%).

Подросли акции "Аэрофлота" (+1%), "Распадской" (+0,9%), "Северстали" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,6%).

Рынки отреагировали нейтрально на итоги первой полноформатной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, отметив отсутствие важных заявлений по ее итогам.

Президент РФ Путин отметил, что переговоры с Трампом были полезными и прошли в деловой атмосфере, трудности и сложная атмосфера в отношениях РФ-США не имеют объективных причин, "холодная война" завершилась, стороны показали взаимное желание выправить негатив. Путин и Трамп договорились создать группу представителей российского и американского бизнеса, которая подготовит предложения по развитию торговли и инвестиций.

По словам Трампа, стороны обсудили серьезные разногласия между странами и высказали пожелание найти точки соприкосновения.

Тем временем американские конгрессмены раскритиковали Трампа за слишком мягкую позицию в отношении России и критику спецслужб США.

В Азии во вторник динамика индексов также была смешанной (Япония после выходного дня выросла на 0,6%, Китай снизился на 0,7%), Европа после утреннего снижения вышла к вечеру в "плюс" (FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,3-0,8%), также растет Америка (индекс S&P 500 прибавляет 0,3%).

Поддержку фондовым площадкам оказало выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената, где он заявил, что "на сегодняшний день наилучшим вариантом действий является постепенное увеличение процентной ставки по федеральным кредитным средствам". Инвесторы обратили особое внимание на слова "на сегодняшний день" в выступлении Дж.Пауэлла, посчитав, что это может указывать на ослабление уверенности Федрезерва в будущем направлении кредитно-денежной политики, пишет агентство Bloomberg.

Нефть во вторник стабилизировалась после обвала накануне из-за опасений увеличения поставок на мировой рынок. В понедельник Brent завершила торги на самой низкой отметке с 17 апреля, WTI - на минимуме за три недели.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве во вторник составила $71,92 за баррель (+0,1% и -4,6% в понедельник), сентябрьская цена WTI - $66,82 за баррель (-0,4% и -4,2% накануне).

Во вторник положительное влияние на настроения инвесторов оказывают ожидания дальнейшего сокращения коммерческих запасов нефти в США, которые уже находятся на минимуме с 2015 года.

Запасы нефти в США упали на прошлой неделе на 3,05 млн баррелей после сокращения более чем на 12 млн баррелей неделей ранее, прогнозируют эксперты, опрошенные агентством Bloomberg.

В Ливии возобновились ограничения добычи на крупнейшем нефтяном месторождении.

Вместе с тем инвесторов тревожат такие факторы, как увеличение экспорта нефти из Саудовской Аравии, потенциальное высвобождение части стратегического нефтяного резерва США и напряженность в торговых отношениях Вашингтона с другими странами.

Как считает аналитик "БКС Глобал Маркетс" Марк Брэдфорд, встреча Путина и Трампа стала попыткой добиться позитивной перезагрузки отношений России и США: оба лидера согласились, что саммит стал лишь началом пути, и выразили желание налаживать связи. Тем не менее, перспективы сближения выглядят весьма туманными, учитывая мощные антироссийские настроения в США.

В отсутствие конкретных позитивных итогов встречи инвесторы ждут появления нового катализатора, в то время как цена Brent упала на фоне возобновления экспорта из Ливии и сигналов из США о том, что санкций в отношении иранской нефти может не быть.

По оценкам аналитиков Райффайзенбанка, итоги встречи лидеров США и России оказались неоднозначными. Стороны выразили удовлетворенность итогом первой полноформатной встречи и готовность предпринимать усилия по выводу отношений между странами из кризисного состояния (по мнению экспертов, сейчас они находятся в худшем состоянии, чем в период холодной войны между США и СССР).

По данным западных СМИ, итог встречи, в ходе которой американский президент придал одинаковый вес доверия заключениям своих спецслужб и словам Путина по вопросу вмешательства РФ в президентские выборы в США в 2016 году, "ошеломил законодателей от обеих партий". Директор Национальной разведки Дэн Коутс опубликовал заявление, в котором говорится, что разведывательное сообщество дало "ясные оценки российского вмешательства в выборы 2016 года и продолжающихся, всепроникающих усилий по подрыву нашей демократии". Таким образом, итоги встречи, скорее всего, не приведут к переоценке инвесторами российского риска (в частности, санкционной премии).

По словам аналитика ГК "Инстафорекc" Игоря Ковалев, акции группы "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) (-0,3%) просели после публикации операционных результатов за второй квартал текущего года: общие продажи товарной металлопродукции сократились на 5% в годовом выражении, тогда как средняя цена одной тонны выросла почти на 18%. Производство чугуна упало на 11,7%, а объем производства стали сократился на 4,8% в годовом эквиваленте.

Дополнительное давление на российский рынок оказала местная экономическая статистика: промышленное производство в РФ в июне выросло на 2,2%, что гораздо ниже прогноза на уровне 3,2%.

Тот факт, что Brent не может привлечь покупателей на более низких уровнях, указывает на риск дальнейшего снижения в направлении отметки $70 за баррель в ближайшие дни.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, макроэкономические данные в США показали рост промышленного производства в июне на 0,6% после снижения на 0,5% месяцем ранее. В речи главы ФРС Дж.Пауэлла перед Конгрессом при этом не содержалось негативных сигналов - он полагает, что перспективы роста мировой экономики остаются позитивными, несмотря на ряд неопределенностей.

Во вторник вечером повлиять на цены нефти могут прогнозы Американского института нефти по запасам, а в среду рынок ждет официальный отчет Минэнерго США. В последнее время данные носят оптимистичный характер и указывают на сокращение запасов, однако на прошлой неделе рынок проигнорировал отчеты, опасаясь увеличения предложения из Ливии. С технической точки зрения цены на нефть Brent сохраняют склонность к снижению в район $70, а цены на нефть WTI - в район $65 за баррель.

Индексы МосБиржи и РТС во вторник после снижения отскочили от достигнутых в течения дня поддержек 2300 и 1155 пунктов соответственно, у которых расположены средние полосы Боллинджера дневных графиков. Это позитивный для "быков" сигнал, который позволяет рассчитывать на скорое возобновление роста.

Эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский также отмечает, что рынок акций никак не отреагировал на итоги встречи В.Путина и Д.Трампа, что вполне объяснимо. Экономических вопросов, по сути, никаких не обсуждалось, даже "Северный поток 2", аналитикам было просто не за что зацепиться.

Единственным "лучом света" можно назвать рамочно-абстрактную договоренность, без конкретики, о создании некоего комитета из представителей бизнеса России и США, которые могли бы подумать, как "вывести сегодняшнюю ситуацию в направлении улучшения наших отношений в сфере экономики". Однако стоит вспомнить, что не менее двух третей участников такого комитета попросту не смогли бы встретиться со своими американскими коллегами из-за того, что первые находятся в американских санкционных списках.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили бумаги МГТС (-6,8%), АДР Qiwi (-2,3%), акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-2,3%), ПАО "Европейская электротехника" (-2,2%).

Подорожали бумаги ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+20,4%), "МРСК Юга" (+4,7%), "Яндекса" (+3,7%), "Челябинского металлургического комбината" (+3,7%), ПАО "Объединенная вагонная компания" (+3,7%), "Белона" (+3,1%), "МОЭСК" (+2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 35,884 млрд рублей (из них 13,946 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).