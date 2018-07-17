Второй за год крупный пожар произошел на складе "Ленфильма" в Петербурге

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Крупный пожар в принадлежащем "Ленфильму" здании в юго-западной части Петербурга возник второй раз с начала 2018 года.

"В 19:55 поступило сообщение о возгорании по адресу: Красносельский район, улица Тамбасова, дом 5, территория "Ленфильм". По уточненной информации в 1-2 х этажном кирпичном размером 50х70 метров здании происходит горение на площади 200 кв. метров. Со слов арендаторов, в здании находятся строительные материалы. Из-за угрозы распространения огня в 20:06 пожару присвоен повышенный ранг №2", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу во вторник

Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлечено 14 единиц техники и 61 человек личного состава МЧС.

Как сообщалось, крупный пожар по тому же адресу возник в ночь на 1 февраля. Тогда огонь охватил 800 квадратных метров.

Киностудии "Ленфильм" принадлежит участок земли на улице Тамбасова, который для студии является непрофильным активом. Там, в частности, расположены складские помещения.