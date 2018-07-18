Энергоснабжение в Тульской области восстановлено

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Энергетики полностью восстановили энергоснабжение в Туле и двух районах Тульской области, ранее нарушенное из-за прохождения грозового фронта, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС по региону.

"Электроснабжение в городском округе Тула, Алексинском и Киреевском районах полностью восстановлено", - отметил собеседник агентства.

На месте происшествия работали аварийно-восстановительные бригады филиала "Тулэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" и оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов ГУ МЧС России по Тульской области.

Как сообщалось, накануне вечером сложные погодные условия привели к нарушению энергоснабжения в Туле, Киреевском и Алексинском районах. В общей сложности в зону отключения попали более 2 тыс. домов различной этажности в 17 населенных пунктах.