Спасатели эвакуировали двоих москвичей после камнепада у Эльбруса

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Мужчина и женщина, получившие травмы во время камнепада в ущелье Адыр-Су в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, эвакуированы и переданы медикам, сообщило ГУ МЧС России по КБР в среду.

"В 01:55 пострадавших доставили на альпбазу Улу-Тау и передали карете скорой помощи для оказания квалифицированной помощи пострадавшим", - говорится на сайте управления.

В ущелье Адыр-Су на высоте около 3000 метров над уровнем моря попала под камнепад московская группа из четырех человек. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, женщина - перелом ноги, остальные члены группы не пострадали. В 22:25 пострадавшие найдены спасателями и начат спуск.

В работах участвовали 17 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.