В России

ЦИК получит архив видеозаписей голосования на президентских выборах

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Центризбиркоме РФ ждут к концу недели от Минкомсвязи архив видеозаписей со дня голосования президентских выборов, которые будут храниться в ведомстве до марта 2019 года.

"Мы надеемся, что до конца недели от Минкомсвязи нам, в Центральную избирательную комиссию, будет передан архив видеозаписей, которые в соответствии с утвержденным ЦИК РФ порядком, будут храниться до марта 2019 года", - заявила глава ЦИК Элла Памфилова в среду на заседании ведомства.

"Поскольку это огромное количество материала, мы сейчас уточняем, на каком виде носителей это будет", - сказала глава ведомства.

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Теги: ЦИК РФ, Минкомсвязи
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