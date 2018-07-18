Выброс парниковых газов из-за лесных пожаров в Сибири увеличился в несколько раз

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Ученые Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (КНЦ СО РАН) с коллегами из Германии оценили объемы выбросов парниковых газов в атмосферу при лесных пожарах в Сибири, сообщает пресс-служба КНЦ.

"Во время интенсивного горения леса концентрация угарного газа по сравнению с фоновым содержанием в воздухе повышается почти в 30 раз, метана - в два раза, углекислого газа - на 8%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что именно данные газы оказывают наибольший парниковый эффект на формирование климата на планете. При этом больше всего газов поступает в атмосферу во время тления леса, а не горения.

Также ученые рассчитали, что при сгорании одного килограмма сухого вещества в сибирской тайге в атмосферу попадает чуть больше полутора килограмм углекислого газа, более ста грамм угарного газа и четыре грамма метана.

Данные исследований были получены в международной обсерватории ZOTTO, построенной в 2006 году вблизи села Зотино Красноярского края для наблюдения за составом и динамикой парниковых газов.

Насколько серьезно пожары в Сибири могут повлиять на изменение климата на планете, в научном центре не уточняют, исследования продолжаются.