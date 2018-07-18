Инженер авиазавода в Ульяновске разбился в шахте лифта

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Один человек погиб в результате несчастного случая на АО "Авиастар-СП" (Ульяновск), еще один пострадал, сообщается на сайте предприятия.

"В корпусе 3/1 произошел несчастный случай. По предварительным данным, по причине поломки лифта (...) погиб инженер-конструктор", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также пострадал менеджер цеха, которого госпитализировали в городскую больницу с травмой головы. После осмотра медики отпустили его домой.

Обстоятельства случившегося выясняются. На месте работает оперативная группа.

В свою очередь в Следственном управлении СКР по Ульяновской области сообщили, что, по предварительным данным, лифт открылся выше уровня этажа, инженер-конструктор не удержался и упал в шахту.

"По данному факту проводится доследственная проверка", - сказал собеседник агентства.

АО "Авиастар-СП" специализируется на производстве транспортных самолетов Ил-76МД-90А, пассажирских и грузовых самолетов семейства Ту-204, сервисном обслуживании транспортных самолетов Ан-124 "Руслан". Предприятие осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание авиационной техники. Кроме того, на предприятии ведется монтаж интерьеров и отработка систем самолетов семейства Sukhoi Superjet 100. "Авиастар-СП" также участвует в кооперации по производству нового пассажирского самолета МС-21.