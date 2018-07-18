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Суд отложил рассмотрение иска ФСИН на 2,2 млрд рублей к экс-главе ведомства Реймеру

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы 22 августа продолжит рассмотрение иска ФСИН к бывшему директору ведомства Александру Реймеру и еще двоим фигурантам дела, осужденным за хищение более 1,2 млрд рублей при закупке электронных браслетов, передает корреспондент "Интерфакса".

"Отложить рассмотрение дела до 22 августа в 10:00", - огласила решение судья Юлия Лекомцева.

На заседании в среду суд принял уточненное исковое заявление ФСИН, согласно которому из числа ответчиков в статус третьего лица переведен бизнесмен Николай Мартынов (руководитель компании, поставлявшей электронные браслеты - ИФ).

В свою очередь, представитель одного из ответчиков - бывшего замглавы ФСИН Николая Криволапова заявил ходатайство о привлечении в качестве третьих лиц к делу ООО "Мета" и Центра информационно-технического обеспечения и связи ФСИН (ЦИТОС), на счета которых, по материалам уголовного дела, переводились впоследствии похищенные деньги. Суд удовлетворил ходатайство и отложил рассмотрение дела для уведомления предприятий о судебном разбирательстве.

Согласно уточненному заявлению, ФСИН требует взыскать с Реймера, Криволапова и директора ЦИТОС ФСИН Виктора Определенова 2 млрд 248 млн 971 тыс. рублей в качестве компенсации материального ущерба.

Замоскворецкий суд 14 июня 2017 года признал подсудимых виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), Криволапова также в незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Реймер был приговорен к восьми годам колонии общего режима и 800 тыс. рублей штрафа. Криволапов получил пять лет и восемь месяцев колонии общего режима и штраф в 600 тыс. рублей. Определенову суд назначил наказание в виде шести лет колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей.

Суд также лишил всех фигурантов дела специальных званий и запретил им занимать руководящие должности в течение двух лет. Позже Мосгорсуд смягчил приговор, отменив осужденным назначенные по приговору штрафы.

30 июня 2016 года Замоскворецкий суд Москвы в особом порядке (без исследования доказательств - ИФ) приговорил Мартынова к трем годам и восьми месяцам колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей. В сентябре 2017 года Преображенский суд Москвы освободил предпринимателя условно досрочно.

Как установлено судом, в 2010-2012 годах осуждённые мошенническим путем похитили из государственной казны бюджетные 1,2 млрд руб., выделенные ФСИН для обеспечения ведомства электронными браслетами. Более 140 млн руб. из похищенных денежных средств получил лично Реймер.

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Теги: ФСИН, Александр Реймер

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