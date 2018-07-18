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Для группировки спутников "Сфера" потребуется не менее 25 ракет "Ангара"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Для создания космической группировки спутников "Сфера" потребуется не менее 25 новых ракет "Ангара", сообщил журналистам в среду глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Всего планируется получить 640 космических аппаратов для оптимального обеспечения навигационного покрытия, дистанционного зондирования Земли и услуг связи. Одновременно это поможет загрузить и предприятия заказами на создание новых ракет", - отметил Рогозин.

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу создания отдельной федеральной целевой программы для запуска группировки спутников "Сфера". По словам Рогозина, реализация проекта должна начаться в 2022 году.

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Теги: Сфера, Роскосмос, Дмитрий Рогозин, Ангара
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