Обозреватель "Спорт-Экспресса" написал в МВД заявление из-за драки с экс-футболистом Кирьяковым

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Журналист Игорь Рабинер написал заявление в полицию на бывшего футболиста сборной России и экс-тренера тульского "Арсенала" Сергея Кирьякова, который накануне ударил его, сообщает газета "Спорт-Экспресс", в которой работает обозреватель.

"Игорь Рабинер принял решение дать ход инциденту с нападением на него со стороны бывшего футболиста Сергея Кирьякова. Тот атаковал журналиста во вторник перед выступлением на телевидении. Причиной агрессии стала публикация годичной давности, в которой Рабинер критически отозвался о Кирьякове. Полиция приняла заявление журналиста, начато расследование", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в телестудии, куда журналиста и игрока позвали для обсуждения итогов ЧМ по футболу в РФ. Со слов журналиста, Кирьяков был недоволен опубликованной в июне 2017 года в "Спорт-Экспрессе" статьей, в которой он раскритиковал на тот момент главного тренера "Арсенала".