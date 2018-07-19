Космические войска получили боевой лазерный комплекс

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Боевой лазерный комплекс "Пересвет" поступает в Космические войска, военные активно отрабатывают его применение, заявили в Минобороны РФ.

"В рамках государственной программы вооружения Космические войска впервые в истории получили новейшее оружие, основанное на новых физических принципах - боевой лазерный комплекс", - сообщили "Интерфаксу" в четверг в военном ведомстве.

Там отметили, что российские военные в настоящее время осваивают новую технику. "Для несения боевого дежурства в местах дислокации подготовлена необходимая инфраструктура, возведены специальные сооружения для размещения техники и дежурных смен", - заявили в Минобороны РФ

Там отметили, что проходящий подготовку личный состав получает теоретические знания в специально оборудованных учебных классах, а практические действия отрабатываются непосредственно на боевой технике.

В свою очередь начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения генерал-майор Анатолий Нестечук сообщил, что личный состав подразделений, на вооружении которых находятся лазерные комплексы "Пересвет", прошел переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского. "Практические действия отрабатываются личным составом непосредственно в местах дислокации на боевой технике с выполнением мероприятий развертывания и подготовки комплексов к боевому применению", - сказал Нестечук