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Томский губернатор пожаловался на компанию из КНР в китайскую компартию

"Надеюсь, их не расстреляют", - сказал глава региона

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Томской области Сергей Жвачкин обратился в Политбюро коммунистической партии Китая с жалобой на нарушения со стороны китайской компании, работающей в регионе.

"Я подписал целую петицию в политбюро ЦК компартии Китая на нарушения, которые, на наш взгляд, допустила одна из китайских компаний на территории Томской области. Петицию уже рассматривают. Надеюсь, их не расстреляют, но будут (приняты - ИФ) достаточно жесткие меры", - сказал он в эфире одного из местных телеканалов.

В пресс-службе областной администрации "Интерфаксу" уточнили, что речь идет об инвесторах АО "РусКитИнвест" - объединенной инвестиционной группе развития провинции Хубэй в лице Хубэйской лесопромышленной компании "Фухань" и международной холдинговой корпорации AVIC International.

Ранее власти региона не раз выражали недовольство темпами реализации инвестпроекта по возведению лесопромышленного комплекса в Асиновском районе Томской области. Так, неоднократно откладывался ввод Асиновской ТЭЦ мощностью 48 МВт и завода по производству МДФ-плит, который официально все еще не запущен, но по сообщениям местных СМИ работает. При этом на завод жалуются местные жители: в двух прилегающих к производству деревнях оседает древесная пыль. Кроме того, "РусКитИнвест" накопил перед российскими подрядчиками кредиторскую задолженность за выполненные работы.

Также ранее в Китае был арестован председатель совета директоров основного акционера "РусКитИнвеста" - Хубэйской инвестиционной компании, а его заместитель отстранен от должности.

АО "РусКитИнвест" (до сентября 2017 года - ЗАО "РосКитИнвест") реализует в Томской области инвестпроект по строительству лесопромышленного комплекса. Компания строит несколько объектов в городе Асино. Так, уже вышли на полную мощность завод по производству шпона (110 тыс. кубометров в год, инвестиции - 1 млрд руб.) и завод по выпуску обрезной доски, в планах - ввести уже построенный завод по производству МДФ-плит стоимостью около 3,5 млрд руб.

Изначально инвестором проекта была китайская корпорация AVIC International, однако в январе 2017 года из-за проблем с финансированием была привлечена еще одна госкомпания - из провинции Хубэй. Новый инвестор намерен вложить в проект до 18 млрд руб. В 2019 году Хубэйская инвестиционная компания намерена ввести новую линию лесопиления в городе Асино Томской области, увеличив существующие мощности в три раза - до 300 тыс. кубометров в год, инвестиции в проект составят 2,5 млрд руб.

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Теги: Томская область, Сергей Жвачкин, КНР
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