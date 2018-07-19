ФСБ разъяснила запрет на использование иностранных транспортных судов для рыболовства

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Пограничная служба ФСБ России разъяснила свои действия по запрету на использование иностранных транспортных судов для рыболовства в российской исключительной экономической зоне.

"Пограничная служба ФСБ России разъясняет, что нормы законодательства, устанавливающие требования к использованию иностранных судов, действуют с 2011 года (Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 420-ФЗ). Правильность толкования ФСБ России этих норм закона профильным ведомством - Росрыболовством - не оспаривается", - отмечается в поступившем в "Интерфакс" в четверг сообщении ЦОС ФСБ России.

В СМИ в последние дни активно обсуждаются требования ФСБ о недопустимости использования иностранных транспортных судов при рыболовстве в исключительной экономической зоне России. По мнению рыбопромышленников Севера и Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), такой запрет может повлечь дополнительные расходы на логистику и отразиться на стоимости рыбной продукции.

ФСБ отмечает, что в соответствии с требованиями частей 3 и 4 статьи 16, части 5 статьи 19 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" ведение российскими юридическими лицами промышленного рыболовства в морских водах России с использованием судов, принадлежащих иностранным лицам, не допускается.

"Реализуя возложенные государством на ФСБ России функции государственного контроля в сфере охраны морских биологических ресурсов и в строгом соответствии с административно-процессуальным законодательством и законодательством в области рыболовства принимаются меры по предупреждению нарушений закона и защите экономических интересов государства", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.