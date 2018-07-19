В России появилось звание "Заслуженный журналист"

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом установил почетные звания "Заслуженный журналист Российской Федерации" и "Заслуженный работник связи и информации РФ".

В указе президента подчеркивается, что "лицам, которым присвоены почетные звания РФ, входившие в государственную наградную систему до вступления в силу настоящего указа, предоставляются меры соцподдержки в порядке и в случаях, установленных законодательством РФ". Документ опубликован на сайте правовой информации.

Указ от 19 июля вступает в силу со дня подписания.

В положении о почетном звании "Заслуженный журналист РФ", которое утверждено этим же указом, отмечается, что звание "присваивается, как правило, не ранее, чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной деятельности и при наличии у представленного к награде лица отраслевых наград (поощрений) федеральных органов госвласти, органов госвласти субъектов РФ и наград Союза журналистов России".

Звание будет присваиваться за личные заслуги в повышении в обществе авторитета отечественной журналистики; в формировании у граждан социальной ответственности и гражданской позиции, а также за заслуги в объективном освещении событий общественной, политической, культурной жизни РФ и других стран, проблем внутренней и внешней политики, международных вопросов.

Также при присуждении этого звания будут оцениваться заслуги журналиста в сохранении и развитии традиционных для народов России духовно-нравственных ценностей, сохранении и популяризации культурного и исторического наследия РФ, русского языка и языков народов России.

В январе этого года Путин поддержал идею введения звания "Заслуженный журналист России". "Думаю, что вполне обоснованно (предложение - ИФ), почему нет? Я поручение сформулирую администрации президента, и мы сделаем это", - сказал он 11 января на встрече с руководителями российских информагентств и печатных СМИ.

С соответствующей просьбой к главе государства обратился председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, отметив, что в текущем году возглавляемой им структуре исполняется 100 лет.