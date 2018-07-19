СКР проверит данные об избиении пациентов томского психоневрологического диспансера

По итогам 2017 года был зарегистрирован рост численности на 77,4 тыс. человек Подробнее

Население РФ за январь-май сократилось на 77,8 тыс. человек

Вышедшие из берегов реки подтопили более 700 жилых домов, пострадали 29 населенных пунктов, включая Читу Подробнее

Медведев поручил срочно направить средства пострадавшим от наводнения в Забайкалье

Александра Мамонтова обвиняют в халатности и растрате Подробнее

"Коммерсантъ" выяснил, что правительство намерено разработать ограничительные меры в ответ на шаги Киева Подробнее

18 июля 15:46

Экс-глава московского угрозыска получил условный срок

Гособвинение просило приговорить его к 10 годам колонии Подробнее

18 июля 13:03

Дума приняла в первом чтении проект о выходном для диспансеризации

Кроме того, Володин предложил предоставлять людям предпенсионного возраста три дня на визиты к врачам Подробнее

18 июля 08:56

Пермский экс-депутат получил два года за избиение DJ Smash

Обвиняемые в нападении на музыканта не делали заявлений о возможном обжаловании приговора, гособвинение довольно решением суда Подробнее

17 июля 20:04

Генерал СКР Дрыманов арестован по делу о получении взяток

Бывший глава московского главка Следственного комитета взят под стражу до 12 сентября Подробнее

17 июля 17:57

Генпрокуратура заподозрила экс-посла США Макфола в причастности к делу Браудера

Накануне на встрече в Хельсинки Путин заявил, что Браудер незаконно вывел из России $1,5 млрд, из них $400 млн пошли на избирательную кампанию Хиллари Клинтон Подробнее

17 июля 17:00

Комитет Госдумы рекомендовал принять пенсионный законопроект в I чтении