СКР проверит данные об избиении пациентов томского психоневрологического диспансера

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Управление Следственного комитета России по Томской области начало доследственную проверку информации о насилии в отношении пациентов Шегарского психоневрологического диспансера "Забота", сообщает пресс-служба ведомства в четверг.
Отмечается, что насилие к пациентам, согласно поступившей информации, применяли работники медучреждения.
Ранее уполномоченный по правам человека в Томской области Елена Карташова сообщала, что полиция по материалам прокуратуры возбудила уголовное дело по факту хищения денег пациентов психоневрологического диспансера "Забота". По ее данным, общая сумма похищенных средств составляет порядка 1 млн рублей.