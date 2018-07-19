Губернатор разъяснил, как выдают питьевую воду в аварийном Североуральске

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Ликвидация последствий обвала канала реки в Североуральске, в результате которого с 16 июля жители города и соседних поселков остались без питьевой воды, должна завершиться к вечеру пятницы 20 июля, написал в своем инстаграме губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Окончание работ по ликвидации запланировано на 20:00 20 июля. Когда система водоснабжения заполнится, будут проведены дополнительные мероприятия по обеззараживанию", - написал Куйвашев.

Он добавил, что угрозы для населения в связи с аварией нет.

"В городе и соседних поселках работают семь автоцистерн, которые отпускают воду в неограниченном количестве и пополняются по мере расхода. Производится раздача бутилированной воды. На складе ТС "Монетка" еще 7 тыс. пятилитровых бутылей. Вода есть и в других магазинах", - пояснил Куйвашев.

По его словам, подача воды обеспечена на социально значимые объекты и для маломобильных групп населения. По данным специалистов, воду из водопровода можно использовать после фильтрации и кипячения.

Как говорится в сообщении департамента информполитики губернатора региона, начиная с 17 июля в городе в непрерывном режиме через пожарные гидранты ведется промывка системы. В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция к улучшению органолептических показателей питьевой воды. Пробы для проведения лабораторного анализа воды взяты, и после подтверждения соответствия нормам СанПИНа ее можно будет употреблять в пищу.

Ранее пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области сообщала, что из-за аварии населению Североуральского городского округа предлагалось ограничить использование воды в питьевых целях.

Кроме того, из-за увеличения притока воды в минувший понедельник вечером была приостановлена работа шахты "Черемуховская" ОАО "Североуральский бокситовый рудник" (СУБР, Свердловская область, входит в ОК "РусАл"), шахтеры выведены на поверхность.