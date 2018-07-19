Проезд в трамваях и троллейбусах Саратова с августа подорожает на 35%

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Саратовская городская дума с 1 августа повысила на 35,3% тарифы на проезд в городском электротранспорте, сообщил корреспондент "Интерфакса" с заседания.

Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах теперь составит 23 рубля за одну поездку при наличном расчете (вместо сегодняшних 17 рублей) и 21 рубль - при безналичном.

Депутаты сочли, что повышение тарифа позволит снизить убыточность муниципального предприятия "Саратовгорэлектротранс", избежать ухудшения его финансово-экономического положения и сохранить городской электротранспорт, имеющий большую значимость для горожан.

При этом депутаты сохранили на прежнем уровне тарифы на месячные проездные билеты, установленные еще в 2014 году.

Кроме того, накануне глава города Михаил Исаев приостановил до 1 января 2019 года действие другого документа, принятого прежним главой Саратова в августе 2017 года. Этот документ обязывал автотранспортные компании, работающие на регулярных муниципальных маршрутах по нерегулируемым тарифам (их большинство в городе - ИФ), не менее чем за 180 дней письменно уведомлять мэрию о дате повышения цены на билеты.

Теперь перевозчики могут в любой момент, без предупреждения властей, повысить тарифы на проезд в маршрутках и автобусах большой вместимости.

Последний раз тарифы на проезд в общественном транспорте Саратова повышались в ноябре 2015 года.