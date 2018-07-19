В Челябинске отменили приговор хирургу по просьбе родственников умершей пациентки

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Челябинский областной суд отменил обвинительный приговор суда первой инстанции хирургу, который проколол оболочку сердца пациентки, что привело к ее смерти.

Пресс-служба облсуда сообщает в четверг, что приговор Миасского городского суда от 17 мая 2018 года отменен в связи с примирением сторон по ходатайству потерпевшей.

"Уголовное дело прекращено, Сергей Седельников освобожден от уголовной ответственности, ранее избранная мера пресечения (ограничение свободы - ИФ) - отменена", - говорится в сообщении.

По данным суда, приговор обжаловали осужденный и его адвокат, настаивавшие на его отмене и вынесении оправдательного вердикта. В суде апелляционной инстанции они поддержали ходатайство потерпевшей о прекращении уголовного дела в связи примирением.

Ранее сообщалось, что городской суд признал врача виновным по части 2 статьи 109 УК РФ (причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей) и приговорил его к ограничению свободы на два года шесть месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оказанием медицинской помощи сроком на три года.

По версии следствия, врач высшей категории с 30-летним стажем пытался откачать жидкость, скопившуюся в легких пациентки. Во время манипуляции он проколол иглой оболочку сердца и миокарда стенки желудочка. Это вызвало сильное кровотечение и привело к летальному исходу.

Специалисты, проводившие экспертизу, указали, что врач вовремя не заподозрил ранение сердца и не удалил дренажную трубку из полостей сердца, что могло бы остановить кровотечение.