Женщина с ребенком утонули в машине, съехавшей в пруд в челябинском поселке

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Два человека погибли в Кусинском районе Челябинской области в легковом автомобиле, который съехал в технический водоем. Об этом сообщает в фейсбуке министр безопасности региона Евгений Савченков в четверг.

По его сведениям, трагическое ДТП произошло утром в четверг возле деревни Ковали.

"Водитель не справился с управлением автомобиля и съехал в технический водоем. В результате погиб водитель и ребенок 2013 года рождения", - отмечает министр.

В свою очередь информированный источник уточнил "Интерфаксу", что дорожное происшествие с гибелью людей зафиксировано в поселке Магнитный в 7:30 (5:30 по Москве).

"ДТП произошло на дороге технологического назначения. ВАЗ съехал в технический пруд. Погибли женщина 1978 г.р. и шестилетний мальчик. Мужчина 1985 года рождения доставлен в больницу. Кто был за рулем, устанавливает полиция", - отметил собеседник агентства.