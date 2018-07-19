Пять моряков стоящего в порту Азова судна объявили голодовку из-за долгов по зарплате

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Российские моряки на судне "Риройл-5" под мальтийским флагом объявили голодовку в порту Азова, требуя погашения долгов по зарплате.

"В Азове стоит судно "Риройл-5", оно задержано капитанией порта в связи с невыплатой зарплаты, сумма долга около $100 тысяч. Пять членов экипажа этого судна объявили голодовку, пошли на крайние меры", - сообщил агентству "Интерфакс" руководитель профсоюза моряков Ростовской области Леонид Глушак. По его словам, судно принадлежит турецкой компании Palmali.

Глушак добавил, что у этого судовладельца есть проблемы с выплатой зарплаты морякам еще трех судов.

Одно из них - "Риройл-3" - уже около 2,5 месяца стоит в порту Ростова-на-Дону.

"Владельцы не могут рассчитать шесть человек, им задолжали также около $100 тысяч. Морякам не платят около восьми месяцев, а некоторым - еще и за прошлый контракт. Мы готовим документы для подачи иска об аресте судна для обеспечения выплат", - сказал глава профсоюза.

Кроме того, по его словам, два судна Palmali находятся в Черном море за 12-мильной зоной.

"На судне "Андриатик Моринэр" 10 человек заявили о том, что у них закончились контракты, и задолженность составляет более восьми месяцев на очень большие суммы. Их держат на рейде. Второе судно в Черном море с аналогичной проблемой - "Риройл-2", - добавил собеседник агентства.

"Интерфакс" не располагает комментарием компании Palmali по поводу этой информации.