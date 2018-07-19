Экс-глава Минтранса выдвинут в совет директоров "Аэрофлота" вместо бывшего главы МТС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Экс-министр транспорта РФ Максим Соколов включен в список кандидатов в совет директоров ПАО "Аэрофлот", утвержденный распоряжением правительства.

Документ от 18 июля опубликован на сайте правительства.

В перечне кандидатов от государства Соколов заменил бывшего главу МТС Василия Сидорова.

О том, что кандидатура Соколова предложена в совет директоров "Аэрофлота", ранее сообщал нынешний глава Минтранса РФ Евгений Дитрих. "Некоторое время назад Максим Соколов был предложен для вхождения в совет директоров "Аэрофлота". Я считаю, что для транспортников это будет серьезное подспорье", - говорил Дитрих.

Совет директоров "Аэрофлота" в нынешнем составе был утвержден на годовом собрании акционеров, которое прошло 25 июня. Новым относительно предыдущего состава членом совета стал глава лизинговой структуры "Ростеха" "Авиакапитал-Сервис" (АКС, избирался от нее же) Роман Пахомов. В 2013-2017 гг. он уже был в составе совета директоров перевозчика. Покинул совет, как и предполагалось, гендиректор авиакомпании "Россия" Дмитрий Сапрыкин. В предыдущие годы он избирался от ООО "Аэрофлот-Финанс", державшего квазиказначейский пакет акций авиакомпании (4,84%). В сентябре прошлого года весь пакет "квазиказначеек" был продан через процедуру ускоренного букбилдинга (механизм ценообразования IPO - ИФ).

Остальные члены совета сохранили места. От правительства РФ кроме Сидорова это: первый зампред ВЭБа Михаил Полубояринов (возглавляет совет), глава "Ростеха" Сергей Чемезов, гендиректор "ВСМПО-Ависма" (оба параллельно выдвигались от АКС) Михаил Воеводин, гендиректор перевозчика Виталий Савельев, президент ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь, директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков, а также в качестве независимого - управляющий директор ООО "Ренессанс Брокер" Игорь Каменской. От инвестфондов в совете остались глава ООО "АГ Венчурз" Алексей Германович и старший советник шведского фонда UB Foretagsradgivning AB Ларс Эрик Андерс Бергстром (оба независимые).

"Аэрофлот" - крупнейшая авиакомпания в РФ, входит в одноименную группу, которая также объединяет "Россию" (работает в среднем сегменте), "Победу" (низкобюджетный сегмент) и работающую на Дальнем Востоке "Аврору". Основной акционер - Росимущество (51,2%), 3,5% владеет госкорпорация "Ростех", 5,2% принадлежат физлицам, 0,1% - менеджменту "Аэрофлота", 45,2% находятся в свободном обращении.