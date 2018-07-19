Путин упразднил три Совета при главе государства

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин постановил преобразовать Совет при главе государства по стратегическому развитию и приоритетным проектам в Совет при по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщается на официальном портале правовой информации.

Кроме того, указом президента упразднены Совет при президенте по модернизации экономики и инновационному развитию России; Совет по развитию финансового рынка, Экономический совет при президенте.

Также упразднена комиссия при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития РФ.