В министерстве обороны РФ пройдет Единый день приемки военной продукции

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Единый день приемки военной продукции под руководством генерала армии Сергея Шойгу пройдет 20 июля 2018 года в Минобороны России, сообщили в пятницу в Департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

"Глава военного ведомства заслушает доклады представителей руководства Минобороны России о ходе перевооружения и расквартирования войск, а также доклады руководства предприятий оборонно-промышленного и строительного комплексов о выполнении государственного оборонного заказа во втором квартале 2018 года", - говорится в сообщении.

Министру обороны России, уточнили в департаменте, доложат о поставках новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники в воинские части и соединения Сухопутных войск, Военно-морского флота, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-десантных войск.

Кроме того, как сообщается, представители строительных организаций доложат генералу армии Шойгу о сдаче в эксплуатацию объектов инфраструктуры военного и социального назначения, построенных в интересах Вооруженных Сил РФ.

Единый день приемки военной продукции проводится в Минобороны России с июля 2014 г. Мероприятие способствует более ритмичному и планомерному процессу поставок в войска вооружения и военной техники предприятиями ОПК, а также осуществлять контроль хода реализации гособоронзаказа, отмечается в сообщении военного ведомства.