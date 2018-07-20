Новую российскую ракету ПРО запустили в Казахстане

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Очередной испытательный пуск новой, не имеющей мировых аналогов модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО) успешно проведен на казахстанском полигоне Сары-Шаган, сообщила в пятницу газета "Красная звезда".

"На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) успешно проведен очередной испытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)", - говорится в публикации.

По данным издания, заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майор Андрей Приходько в ходе мероприятия заявил, что "новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время".

В статье также отмечается, что новая ракета обладает скоростью около четырех километров в секунду.

"Это был один из сложнейших пусков. Его уникальность в том, что разработчики задали такой комплекс параметров полета, который позволял испытать их детище на максимальных режимах. Сегодня в мире не существует ракет данного класса и предназначения, способных выполнить подобную программу. В реальной обстановке это будет означать, что боеголовку противника постигнет гарантированное уничтожение на максимальной высоте и дистанции от охраняемого объекта", - уточняет издание.

Система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства, пишет "Красная звезда".