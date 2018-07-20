"Газпром" подготовит открытую закупку труб для газопровода с Ковыкты на 23 млрд рублей

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" уже в августе планирует объявить 5 открытых запросов предложений на поставку труб большого диаметра (ТБД) для стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири" Участок "Ковыкта - Чаянда", сообщила монополия.

Впервые закупка будет вестись на головную компанию ПАО "Газпром", а не специализированные дочерние ООО "Газпром комплектация" или ООО "Газпром инвест".

Речь идет о поставке 255 тыс. тонн ТБД на общую предельную сумму 22,684 млрд рублей.

Исполнение контрактов на поставку должно быть завершено в январе 2019 года.

Расположенное в 850-900 км от Чаядинского Ковыктинское месторождение должно обеспечить договорной уровень поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" - 38 млрд куб. м газа. Первым в "Силу Сибири" подаст газ Чаяндинское месторождение - его "полка" добычи запланирована в 25 млрд куб. м в год, а затем Ковыкта добавит еще 25 млрд куб. м.

Согласно мониторингу "Интерфакса", с начала 2018 года компании группы "Газпром" объявили или запланировали закупку 897,935 тыс. тонн ТБД на общую сумму 77,314 млрд рублей. Из них проведено закупок на 602,885 тыс. тонн на 49,413 млрд рублей.