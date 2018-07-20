В Петербурге перехватили посылку в США со взрывателями времен Второй мировой войны

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Житель Санкт-Петербурга пытался отправить авиапочтой в США через Францию минные взрыватели времен Второй мировой войны, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта "Пулково".

"При досмотре грузов и почты перед отправлением из "Пулково" в Париж в одной из посылок от имени физлица - жителя Санкт-Петербурга обнаружена партия немецких минных взрывателей времен Второй мировой войны. Груз направлялся через Париж получателю в Нью-Йорке ", - рассказал собеседник агентства.

Опасная находка была изъята из погрузки. Для обезвреживания взрывателей сотрудники аэропорта вызвали взрывотехников.

"Взрыватели переданы компетентным органам", - сообщил источник.