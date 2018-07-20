Более ста человек подключились к поискам пропавшего под Челябинском ребенка-инвалида

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил подключить все возможные ресурсы для организации поиска 14-летнего подростка, пропавшего в среду в районе поселка Туктубаево Сосновского района, сообщает пресс-служба главы региона.

"На поиски ребенка подняты спасатели Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС. На месте работают следователи, криминалисты следственного управления по Челябинской области. Розыск ведут также волонтеры отряда "Легион-СПАС", привлечены кинологи", - говорится в сообщении.

Родители обратились с заявлением о пропаже сына в четверг. Они сообщили полиции, что мальчик часто самостоятельно уходил гулять, но 18 июля домой не вернулся.

"Осложняет поиск заболевание мальчика: у 14-летнего подростка ДЦП с эпилепсией и аутизм", - отмечает пресс-служба.

В свою очередь министр общественной безопасности региона Евгений Савченко уточнил агентству, что к поискам подключились гражданские спасатели, сотрудники полиции и МЧС, а также представители "Росспаса" со специально обученными собаками. Поиски ведутся с использованием двух "уазиков" и двух квадроциклов. В целом в поиске задействовано более ста человек. За два дня они обследовали территорию семи населенных пунктов и сада, а также русло и берега ближайших рек.

Возбуждено уголовное дело об убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (п."в" ч.2 ст.105 УК РФ).