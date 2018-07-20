Издатели российских СМИ отчитались Роскомнадзору об иностранном финансировании

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Российские издатели СМИ, в том числе ведущие издательские дома и телекомпании, представили в Роскомнадзор отчеты о доходах из иностранных источников за II квартал 2018 года.

В список отчитавшихся, опубликованный на сайте ведомства, вошли 56 издателей и вещателей 300 с лишним СМИ, среди которых семейство спортивных телеканалов НТВ, включая "МатчТВ", десятки изданий ИД "Бурда", информационные сервисы "Интерфакса", все издания "Ведомостей" и "Коммерсанта", Russia Today TV и другие телеканалы RT, все издания ООО "Хёрст Шкулёв Паблишинг", "Новая газета" и многие другие.

Издатели СМИ обязаны ежеквартально отчитываться Роскомнадзору о получении денежных средств из иностранных источников по закону "О СМИ" (ст. 19.2). Исключения сделаны только для доходов от продажи рекламы, от распространения продукции СМИ, взносов учредителя или единовременного дохода менее 15 тыс. руб.

Ряд издателей критически относятся к этому требованию. "Из этой отчетности не исключены, например, доходы от проведения конференций, а у нас их около 90 в год", - сказал "Интерфаксу" гендиректор АО "Бизнес Ньюс Медиа" (издатель "Ведомостей") Глеб Прозоров. "Мы вынуждены по каждому иностранному участнику передавать в Роскомнадзор полный отчет с первичными документами", - добавил он. По его мнению, "этот закон писали и принимали люди, плохо знающие бизнес современных СМИ".

ИД "Коммерсант" тоже отчитывается перед Роскомнадзором из-за конференций, в которых участвуют и иностранцы, подтвердил "Интерфаксу" гендиректор ИД "Коммерсантъ" Владимир Желонкин.

"Телеканалы RT оказались в этом списке, поскольку продают свое видео, документальные фильмы и другие телевизионные услуги сотням компаний из десятков стран. Де-юре - это "иностранное финансирование", - объяснила "Интерфаксу" главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.