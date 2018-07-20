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Дело о халатности чиновников возбудили после смерти пермской школьницы от истощения

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц после смерти в городе Краснокамске Пермского края 14-летней девочки, которая, по некоторым данным, могла скончаться от истощения.

На сайте краевого СУ СКР сообщается, что утром 16 июля жительница Краснокамска обнаружила свою дочь в бессознательном состоянии и вызвала скорую помощь. Прибывшие врачи констатировали смерть ребенка.

В свою очередь местные СМИ сообщили, что девочка могла скончаться от истощения, так как ее плохо кормили дома.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Кроме того, в пятницу следователи возбудили еще одно уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность).

Следствие полагает, что должностные лица органов и учреждений системы профилактики ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности. Они "своевременно не выявили обстоятельства, свидетельствующие о необходимости изъятия у матери несовершеннолетней в целях обеспечения безопасности её жизни и здоровья, что привело к смерти 14-летней девочки в городе Краснокамске", - говорится в сообщении СУ СКР.

В ходе расследования предстоит "установить причинно-следственную связь между бездействием должностных лиц системы органов профилактики по проведению социальной реабилитации и оказанию помощи семье и произошедшими трагическими последствиями".

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова отметила, что "преступная халатность, приведшая к трагедии, вызывает недоумение и ужас".

По словам Денисовой, которые приводятся на сайте детского омбудсмена, "вызывает много вопросов равнодушие соседей, которые, как сообщается в СМИ, слыша просьбы ребенка о еде, не обратились к участковому".

"Вопросы есть к школе, к классному руководителю и социальному педагогу, к психологу, если таковой в школе вообще есть (...). Надеюсь, что органы полиции, КДН и другие, которые в настоящее время занимаются проверкой по факту смерти ребенка, в скором времени дадут нам исчерпывающую информацию о причинах случившегося", - написала она.

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Теги: Пермский край
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