За полгода на Северном Кавказе уничтожено 30 боевиков

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Тридцать участников незаконных вооруженных формирований ликвидированы на Северном Кавказе в первом полугодии 2018 года, сообщили "Интерфаксу" в Департаменте по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии.

Такие данные привел командующий генерал-майор Игорь Семиляк в ходе подведения итогов служебно-боевой деятельности Объединенной группировки войск на Северном Кавказе за первое полугодие 2018 года.

Объединенная группировка в тесном взаимодействии с органами ФСБ и МВД на Северном Кавказе за прошедшие полгода провела более 40 спецопераций, свыше 200 специальных и 700 профилактических мероприятий.

"За указанный период было нейтрализовано более 30 участников бандгрупп", - сообщили в департаменте.