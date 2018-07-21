В России

Минобороны потратит 700 млн рублей на сайт об участниках Первой Мировой войны

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ разместило тендер на наполнение и развитие интернет-портала, посвященного участникам и истории Первой Мировой войны.

На наполнении развитие сайта "Памяти героев Великой войны 1914-1918 гг" выделено 700,16 млн рублей, следует из материалов на портале госзакупок. Работы должны быть завершены до 30 ноября 2018 года.

Сайт содержит в себе базу данных погибших и награжденных участников Первой Мировой. Кроме этого, на портале собрана информация о мемориалах и воинских захоронениях, архивные документы и исторические сведения о конфликте: мультимедийные материалы, хронология событий и справочный материал о событиях того времени.

В марте прошлого года министерство разместило несколько тендеров на наполнение и оптимизацию онлайн баз данных "Память народа", "Подвиг народа" и "Мемориал". Всего необходимо было обработать более 56 миллионов документов о потерях, ранениях и наградах участников Великой отечественной войны. На эти цели было выделено 1,26 млрд рублей.

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Теги: Минобороны

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