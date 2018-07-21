Два человека погибли в ДТП с участием "Газели" в Дагестане

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Авария с участием пассажирского микроавтобуса "Газель" и легкового автомобиля произошла рядом с дагестанским городом Избербаш, есть погибшие и пострадавшие, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" в субботу представитель Минздрава республики.

"В результате ДТП на федеральной трассе "Кавказ" два человека погибли и 10 госпитализированы. Среди пострадавших и погибших детей нет. Двое пострадавших - в тяжелом состоянии", - сказали в Минздраве.

Накануне на той же федеральной трассе, но на Ставрополье в результате столкновения микроавтобуса и двух легковушек пострадали 13 человек.